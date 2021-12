Torino: Liardo (Fdi), 250 vigili no vax sospesi siano ricollocati, il Comune, la normativa non lo permette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono circa 250 vigili non vaccinati, che chiederebbero di essere trasferiti ad un servizio diverso, che non sia all'interno alla normativa sui no vax. Quando ci siamo insediati abbiamo scoperto una carenza di personale incredibile e questa soluzione potrebbe dare una mano a ridurre questa difficoltà. Lo ha affermato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enzo Liardo intervenuto in Sala Rossa con un'interpellanza sul tema dei vigili no vax, che attualmente sono sospesi dal lavoro. La risposta della vicesindaca Michela Favaro è stata negativa: "La normativa non permette al datore di lavoro di destinare i lavoratori inadempienti all'obbligo vaccinale a mansioni differenti", ha concluso. (Rpi)