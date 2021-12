Torino: la capogruppo Pd su incidente gru, chiesto di approfondire tema sicurezza lavoro in III commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho chiesto di avviare in III commissione un percorso per approfondire il tema della sicurezza sul lavoro con l'Ispettorato, i Vigili del Fuoco e gli altri attori coinvolti. Lo ha annunciato la capogruppo Pd Nadia Conticelli a margine della discussione in Consiglio comunale sull'incidente di via Genova che è costato la vita a tre operai. Intanto, la conferenza dei capigruppo di domani è stata sconvocata per permettere ai consiglieri comunali di essere presenti al presidio indetto dai sindacati davanti alla Prefettura. (Rpi)