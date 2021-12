Napoli: galleria borbonica a "Stanotte Napoli" con Alberto Angela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue la prestigiosa serie di notti in viaggio con Alberto Angela, dopo i successi del Museo Egizio, Firenze, San Pietro, Venezia e Pompei questa è la notte di Napoli. Nel silenzio della sera Alberto Angela si muoverà nei vicoli della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli. Dalla Galleria Borbonica a Castel dell'Ovo, da Piazza del Plebiscito a il Palazzo Reale, dal Teatro San Carlo alla la Certosa di San Martino... E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. se fosse la prima volta". L'annuncio in una nota: "A punteggiare il viaggio di Alberto Angela saranno dei personaggi illustri – attori, cantanti, sportivi - che incarnano lo spirito della città. Saranno loro a rivelarci degli aspetti inaspettati di Napoli. Giancarlo Giannini rivestirà i panni di Carlo di Borbone, il re che nel Settecento ha davvero forgiato la città, e la sua presenza aleggerà sul racconto di Angela a sottolinearlo, correggerlo, integrarlo. Massimo Ranieri con la sua voce ci ricorderà l'importanza e la diffusione nel mondo della canzone napoletana. Marisa Laurito racconterà i tanti Natali trascorsi a Napoli in compagnia di personaggi indimenticabili. Serena Rossi in musica illustrerà il legame che la città ha da sempre con il caffè. Il mito di Maradona sarà fatto rivivere da Salvatore Bagni, suo compagno di squadra. Serena Autieri rievocherà l'atmosfera del Cafè Chantant nel Salone Margherita, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli". (Ren)