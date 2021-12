Napoli: Nappi (Lega), recuperare visione strategica per Città metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Città Metropolitana necessita di un'azione sinergica e di una visione strategica nei settori chiave, quello dei trasporti, delle politiche dei territori, dell'urbanistica, della gestione delle problematiche di carattere economico e organizzativo. L'esperienza del governo nazionale insegna che in questo momento occorre costruire un percorso condiviso che, al di là dell'appartenenza, ridia all'area metropolitana di Napoli e ai suoi tre milioni e mezzo di abitanti, la centralità che meritano. Bisogna comprendere che le criticità della provincia sono le stesse della città di Napoli, e si deve ripartire da una visione d'insieme per affrontare i problemi di un territorio che non vede soluzione di continuità tra i 92 Comuni che lo compongono. Per fare ciò, per di più con all'orizzonte la grande occasione dei fondi del Pnrr, servono misure che diano slancio e qualità alla macchina amministrativa, affinché sia efficiente e orientata in maniera efficace e fattiva, alle esigenze di territori e cittadini". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli, nel corso dell'incontro "Città Metropolitana: spreco o opportunità?".(Ren)