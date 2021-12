Legge Bilancio: senatori FI, governo finanzi Giorno del Ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Il gruppo di Forza Italia in commissione Bilancio "si sta impegnando per finanziare le associazioni che rappresentano gli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Si tratta di un dovere dello istituzioni e del governo. Perché c'è una legge dello Stato vigente da molti anni alla quale deve essere garantito un adeguato sostegno". Lo dichiarano il capogruppo in commissione Bilancio Dario Damiani di Forza Italia, il primo firmatario dell'emendamento 124.0.6 senatore Enrico Aimi e il senatore Maurizio Gasparri. "Ancor di più da quando, con un'altra legge dello Stato, è stato istituito il Giorno del Ricordo, che viene celebrato il 10 febbraio di ogni anno. Il gruppo di Forza Italia si è impegnato anche reperendo delle risorse che non sono però sufficienti. E quindi chiediamo pubblicamente l'intervento del governo, che ha il dovere di finanziare una legge vigente, e la solidarietà di altri gruppi che partecipano con convinzione alla celebrazione del 10 febbraio, ma devono dimostrare analoga sensibilità nel momento in cui le associazioni che rappresentano quelle storie, quelle sofferenze, quelle culture e quelle tragedie chiedono semplicemente il rispetto di una legge dello Stato che ne sostenga la presenza e le attività”, concludono.(Com)