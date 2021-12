Torino: crollo gru, riapre parzialmente il tratto interessato dall'incidente, disposte autopsie per operai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il sopralluogo dei tecnici arriva il permesso per la parziale riapertura del tratto di via Genova coinvolto dal terribile incidente costato alla vita a tre operai. Lo ha annunciato il Comune durante le comunicazioni in Consiglio comunale. L'inagibilità rimarrà nei portici tra i civici110/c, 112/a ad est, 111/a e 115/a ad ovest, mentre tutto il resto del tratto e le attività commerciali presenti in esso potranno riaprire. Nel frattempo, sono state disposte per oggi le autopsie dei tre lavoratori coinvolti nel crollo della gru. Il procedimento è stato aperto per omicidio colposo, a carico di ignoti. (segue) (Rpi)