Sardegna: successo per lo stand sardo al salone internazionale del turismo archeologico di Firenze

- Con un'importante partecipazione di operatori del settore turistico e di pubblico, nonostante le ristrettezze dovute all'emergenza sanitaria, domenica si è chiuso, a Firenze, il settimo salone internazionale del turismo archeologico "TourismA". Per il sesto anno consecutivo, la Sardegna ha messo in vetrina alcune delle sue proposte turistiche, grazie ad un patrimonio archeologico e culturale di qualità: "Una Sardegna ricca di territori che sanno progettare e lavorare insieme per creare il loro stesso futuro economico, basato sulle peculiarità culturali ed ambientali, per un'idea di turismo in linea con le politiche della Giunta regionale - ha dichiarato l'assessore del Turismo, Gianni Chessa -. La Regione intende sostenere ed affiancare le eccellenze sarde, le Amministrazioni che coraggiosamente rompono i campanilismi e fanno rete, proponendosi in maniera unitaria e costruendo proposte e servizi che siano credibili sul mercato internazionale. La nostra è un'isola con tante realtà da far conoscere e valorizzare e ciascuna acquista potenziale turistico se inserita nel contesto di un'offerta integrata di servizi, sempre rispettosa della nostra cultura e delle nostre tradizioni". (segue) (Rsc)