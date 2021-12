Isernia: domani ultimo appuntamento con le Giornate del benessere organizzate dalla Cri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimo appuntamento con le Giornate del benessere organizzate dal comitato di Isernia della Croce rossa italiana. Domani, martedì 21 dicembre, dalle ore 15 alle 20, presso la sede Cri di via G. Pascoli (ex scuola Andrea d'Isernia), alla presenza di personale medico specializzato, i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a un consulto neurologico. Per partecipare alla giornata di prevenzione non occorrerà prenotarsi in anticipo. L'iniziativa è inserita all'interno di un bando nazionale vinto dal Comitato di Isernia e indetto dalla Croce rossa italiana per promuovere giornate dedicate al benessere e alla prevenzione. "Quello di domani - ha spiegato il presidente Cri Isernia, Fabio Rea - è il quarto appuntamento organizzato dal nostro Comitato negli ultimi mesi. Dopo le giornate rivolte alla prevenzione oculistica, cardiologica e nefrologica, questa volta ci dedicheremo alle visite neurologiche, con l'obiettivo di rendere i cittadini più consapevoli circa le patologie cerebrali, in particolare quelle neurodegenerative, di cui, purtroppo, sono affette sempre più persone. Anche riguardo all'ambito neurologico, infatti, stili di vita corretti e una diagnosi precoce sono di fondamentale importanza. Ringrazio il personale medico e sanitario che ha accettato di prendere parte all'iniziativa e i Volontari che si sono impegnati nella organizzazione dell'evento. Sono stati numerosi i cittadini che hanno aderito agli scorsi appuntamenti e siamo convinti che anche questa volta la popolazione risponderà positivamente". (Gru)