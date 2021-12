Molise: domani in Consiglio regionale confronto sulle sfide del regionalismo italiano dopo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era la serata del 17 dicembre 1963 quando, a larga maggioranza (493 voti su 536 votanti), la Camera approvò la proposta di legge costituzionale con la quale fu sancita la nascita della Regione Molise. Ne torniamo a discutere per una nemesi, proprio negli stessi giorni, a cinquantotto anni da allora e a cinquanta dall'effettivo avvio delle regioni italiane. Una decisione storica che aprì nuovi orizzonti istituzionali e politici per la ventesima Regione, che oggi necessita di una nuova, approfondita riflessione, per tracciare la migliore e più sostenibile strada lungo la quale il Molise è già, di fatto, in cammino. Domani, 21 dicembre, il Consiglio regionale del Molise celebrerà questo importante momento con un doppio, autorevole appuntamento. La mattina, con il convegno dal titolo "Il Molise e la sfida del regionalismo italiano dopo la pandemia", il pomeriggio con una seduta d'aula dedicata al tema, per tracciare la rotta della nostra regione. E' quanto sottolinea Micaela Fanelli, capogruppo Pd nell'Assemblea regionale molisana. "Un'iniziativa che ho fortemente voluto e ricercato - spiega Fanelli - accolta dalla presidenza del Consiglio e dai consiglieri tutti, ai quali va il mio più sentito e sincero ringraziamento e sulla quale ho lavorato sin dall'agosto 2020, promuovendo a Termoli il primo incontro dedicato al tema del regionalismo. Da qui, il percorso di studio e approfondimento su una riforma di cui si discute da anni, è proseguito in Consiglio Regionale, che ad ottobre 2020 approvò all'unanimità un ordine del giorno, di cui sono stata prima proponente, per commissionare una compiuta e particolareggiata ricerca di analisi – redatta poi dalla Svimez – sugli effetti positivi e negativi (economici, sociali, di competitività territoriale, finanziari) circa la possibilità di realizzare entità regionali che 'accorpino' - utilizzo volutamente un termine generico - più Regioni, muovendo dal punto di vista dell'interesse della Regione Molise". (segue) (Gru)