Molise: domani in Consiglio regionale confronto sulle sfide del regionalismo italiano dopo la pandemia (2)

- Una discussione - sottolinea - che speriamo possa contribuire a definire il futuro delle nostre regioni, esprimendo una seria valutazione sui pro e contro dell'attuale regionalismo, per una riforma che si inserisce nel dibattito nazionale in corso, necessaria per risolvere i problemi mai superati, messi ancor più in risalto dalla pandemia. Per avere più forza nei confronti dello Stato centrale e in Europa, per l'inizio di una nuova stagione, che dovrà vedere l'Italia e le Regioni capaci di riequilibrare i rapporti ed i diritti tra centro e periferia, città ed aree interne, per garantire più uguaglianza e giustizia sociale in tutti i luoghi. E tra le varie strade percorribili, un primo passo è quello concesso dall'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la cosiddetta cooperazione rafforzata, che offre alle Regioni la libertà di associarsi liberamente, attraverso accordi (bilaterali o plurilaterali) ratificati dalle rispettive leggi regionali, senza necessità di riforme costituzionali, per svolgere insieme alcune funzioni. Senza cancellare le proprie istituzioni, basandosi su meccanismi di gestione simili a quelli europei. Di tutto questo - conclude - parleremo nel corso dell'incontro di domani mattina, con validi e qualificati relatori: Adriano Giannola Presidente Svimez, la professoressa dell'Università del Molise Laura Ronchetti, il già presidente della Regione professor Giovanni Di Giandomenico, il Presidente dell'Associazione degli ex consiglieri Gaspero Di Lisa, i colleghi consiglieri Iorio, Greco e Cefaratti e con gli esponenti del partenariato istituzionale, economico e sociale. (Gru)