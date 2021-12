© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oppure a quando l'ex assessora Schellino diceva 'abbiamo un piano di inclusione sociale, ma non diciamolo' altrimenti c'era il rischio di far venire tutti a Torino. Sono parole che non condividiamo. Per noi Torino è la capitale dell'accoglienza. Vogliamo anche superare il sistema di via Traves. Il prossimo anno non ci sarà più un sito del genere e se ci sarà, diverrà residuale", ha concluso Rosatelli. (Rpi)