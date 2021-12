Piemonte: Coldiretti, aumento prezzi energetici strozza agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei costi energetici alle stelle strozza gli agricoltori. Lo hanno affermato in una nota stampa il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa. "Per le operazioni colturali gli agricoltori – continuano i due rappresentanti di Coldiretti - sono stati costretti ad affrontare rincari dei prezzi fino al 50 per cento per il gasolio necessario per le attività che comprendono l'estirpatura, la rullatura, la semina e la concimazione. Inoltre, l'impennata del costo del gas, utilizzato nel processo di produzione dei fertilizzanti, ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi dei concimi. L'aumento dei costi riguarda anche l'alimentazione del bestiame, il riscaldamento delle serre per fiori e ortaggi ma ad aumentare sono pure i costi per l'essiccazione dei foraggi, delle macchine agricole e dei pezzi di ricambio per i quali si stanno verificando addirittura preoccupanti ritardi nelle consegne. (segue) (Rpi)