Piemonte: Coldiretti, aumento prezzi energetici strozza agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rincaro dell'energia si abbatte poi sui costi di produzione come quello per gli imballaggi. Serve responsabilità da parte dell'intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle. Coldiretti è pronta a presentare le prime denunce contro pratiche sleali per tutelare il lavoro e la dignità delle imprese agricole dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in attuazione della Direttiva UE sulle pratiche commerciali sleali, fortemente voluto dalla nostra Organizzazione. E' diventato quindi operativo lo strumento che blocca le speculazioni sul cibo che sottopagano i produttori agricoli in un momento in cui sono costretti ad affrontare pesanti rincari dei costi", hanno concluso i due rappresentanti di Coldiretti. (Rpi)