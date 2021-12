Agricoltura: oggi si terrà a Salerno "Biologicamente" per il corretto stile alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi all'hotel Novotel di Salerno alle 18.30, si terrà "Biologicamente", la campagna finanziata dalla Regione Campania per la diffusione della cultura, dello stile alimentare e della coltivazione biologica per il "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del Psr 2014-2020. Lo ha reso noto Biologicamente Campania. "Un seminario - ha continuato la nota - per orientare gli operatori agricoli sul futuro dell'agricoltura e su come affrontare la sfida dei cambiamenti climatici".(ren)