Sardegna: crociere, a Cagliari nel 2022 previsti 121 arrivi (2)

- Tutto ciò ha comportato non solo la cancellazione di numerose toccate nel porto di Cagliari nel 2021, ma anche una inedita volatilità della programmazione da parte delle compagnie. Se infatti, prima del 2020, i calendari venivano definiti e confermati con almeno due anni di anticipo, ora il deployment delle flotte subisce rivisitazioni quasi settimanali, anche a seguito dell'andamento epidemico nei Paesi di destinazione o nei Paesi di provenienza degli ospiti. Il calendario 2022 degli arrivi di navi da crociera di Cagliari non fa eccezione, mostrandosi ancora oggi, a poche settimane dall'avvio della nuova stagione, con molte incertezze. Ciò malgrado, Cagliari Cruise Port procede col suo percorso di crescita e, nel suo programma 2022, include sia i progetti per il miglioramento ecosostenibile delle infrastrutture portuali, in linea con le certificazioni Iso 9001 e 14001 recentemente conseguite, sia iniziative di carattere culturale, confermando la propria partecipazione alla promozione del progetto "Anagata" di Sardegna Teatro. "La ripresa delle operazioni prosegue, anche se con rallentamenti e continui cambi di percorso. Cagliari Cruise Port è sempre rimasta vigile, attenta ai vari mutamenti del mercato e pronta a cogliere ogni nuova opportunità nel Mediterraneo, dimostrando non solo grandi capacità di adattamento, ma anche l'apprezzamento degli armatori per i servizi offerti dallo scalo, testimoniato dalle calls effettuate in questo ultimo biennio e programmate per il futuro- commenta il General Manager di Cagliari Cruise Port, Antonio Di Monte -. L'obiettivo a breve termine è tornare ai livelli di traffico degli anni precedenti alla crisi, facendo tesoro di quanto appreso in questa delicata fase e promuovendo un'azione coordinata ed armonica da parte delle istituzioni ed autorità locali finalizzata a consolidare l'immagine di Cagliari come destinazione crocieristica privilegiata nel Mediterraneo Occidentale". (segue) (Rsc)