Sardegna: crociere, a Cagliari nel 2022 previsti 121 arrivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante un 2020 drammatico, che ha visto il quasi azzeramento delle toccate nave a livello mondiale - dice Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale di Sardegna - il porto di Cagliari ha saputo mantenere acceso il faro e, ponendosi come approdo sicuro nelle nebbie della pandemia, ha tenuto in piedi il complesso sistema sardo in un mercato fisiologicamente volubile come quello crocieristico. L'effetto di questa resilienza, nonostante tutte le difficoltà e limitazioni dettate dai protocolli sanitari, ha portato nell'anno in chiusura una ripresa incoraggiante, seppur timida, che ha spinto alla ripresa anche gli altri scali isolani. In questa fase cruciale dobbiamo necessariamente guardare avanti con ottimismo, forti di previsioni, quali quelle dell'anno alle porte, che ci avvicinano gradualmente ai livelli pre Covid e a quel tanto atteso ritorno alla normalità del 2023". L'assessore alle Attività produttive, Turismo e Promozione del territorio del comune di Cagliari, Alessandro Sorgia, afferma: "L'amministrazione Comunale di Cagliari ed il mio Assessorato hanno lavorato fianco a fianco a Cagliari Cruise Port anche e soprattutto nei momenti di difficoltà causati dalla pandemia, con l'obiettivo di tornare nel più breve tempo possibile a quegli importanti livelli di traffico che con grande impegno erano stati raggiunti prima del 2020. Questa amministrazione comunale ha tutto l'interesse affinché la nostra città possa avere un posto di rilievo tra le varie destinazioni crocieristiche del Mediterraneo, motivo per cui continueremo a lavorare con il massimo coinvolgimento con tutti gli attori della rete". (segue) (Rsc)