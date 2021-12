Sardegna: crociere, a Cagliari nel 2022 previsti 121 arrivi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ruolo delle crociere è molto importante non solo per il mercato turistico isolano, ma anche per il tessuto economico delle città che accolgono i crocieristi - spiega l'assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione autonoma della Sardegna, Gianni Chessa -. Purtroppo, l'emergenza sanitaria, e soprattutto l'applicazione di alcune norme restrittive, ha determinato grosse difficoltà organizzative per chi ha visto improvvisamente rivoluzionata la propria programmazione. È necessario ascoltare le esigenze delle compagnie per valutare come la politica possa intervenire per consentire, sempre nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, la ripartenza di una programmazione adeguata". (Rsc)