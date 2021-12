Natale: il modello Riccione per festività emozionali e innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attrattività per cittadini e turisti fa rima con sostenibilità. È così nel cuore della Riviera romagnola, dove va in scena "Riccione Christmas Star 21.22", l’evento immersivo ed emozionale che, durante le festività natalizie, in un’atmosfera suggestiva e a misura d’ambiente, coinvolge il centro della nota località balneare, visitata, in questo periodo, da migliaia di persone. E' quanto si legge in una nota. Un vero e proprio "modello Riccione", ideato per la città in via del tutto esclusiva da Nextime Eventi, agenzia di below the line internazionale con sede a San Marino. Con la direzione artistica di Simone Ranieri, viale Ceccarini si rivela così un’installazione immersiva realizzata da 14 imponenti abeti luminosi e da un cielo stellato, di oltre 400 mila luci led bianco ghiaccio, che avvolgono i visitatori. Dal viale, fino a piazzale Roma, si sviluppa una pista di ghiaccio di 675 metri, con due sentieri che abbracciano idealmente la Fontana del Bosco della Pioggia disegnata da Tonino Guerra e si estendono sulla piazza con una superficie rettangolare di 300 metri quadrati. Quest'ultima parte, coperta da un'elegante tensostruttura trasparente, è caratterizzata dal susseguirsi di "magici show della neve", che, quattro volte al giorno, imbiancano anche Viale Ceccarini: grazie a veri e propri live show teatrali a cielo aperto capaci di interagire con il pubblico. (segue) (Com)