Torino: Confesecenti, ultimo weekend sprint acquisti festività, aspettative in crescita per pranzi e cene di Natale

- Una spesa tra i 220 e i 250 euro per i regali natalizi e una prospettiva di spesa in aumento del 10 per cento per le spese dei pranzi e cene di Natale. Sono numeri che fanno sorridere i negozianti quelli presentati da Confesercenti Torino per le festività. Al punto che si parla di un vero e proprio "sprint degli acquisti". Tra i regali più gettonati ci sono il vestiario, il cibo e la lettura, mentre sono ancora poco scelti i viaggi a causa delle difficoltà legate alla pandemia. (segue) (Rpi)