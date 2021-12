Capri: incendio in abitazione, gravi nonna e nipote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 15 anni e la nonna 81enne sono rimasti gravemente feriti, ieri sera, in un incendio divampato in un'abitazione ad Anacapri (Na). Secondo le ricostruzioni, probabilmente sarebbe stata una fuga di gas a provocare l' incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Numerose le ferite riportate dal giovane che avrebbe gravi ustioni al volto, mentre la donna avrebbe riportato gravi problemi respiratori. Sono stati trasportati all'ospedale di Capri e nella notte, in elisoccorso a Napoli.(ren)