Covid: in Piemonte rispetto al 2020 60% in più di contagi, ma ricoveri ridotti di 6 volte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal confronto dei dati Covid dell'ultima settimana è emerso che a fronte di una crescita dei contagi di oltre il 60 per cento rispetto allo scorso anno (12 mila 506 rispetto ai 7 mila 739 del 2020) i ricoveri sono rimasti estremamente contenuti, con un numero di ospedalizzazioni che è 6 volte meno virulento rispetto al 2020. Lo ha annunciato in una nota stampa l'Unità di crisi della Regione Piemonte. La situazione dell'ultima settimana vede 50 posti occupati in terapia intensiva e 591 nei reparti ordinari contro i 276 e i ben 3 mila 801 della stessa settimana del 2020. (segue) (Rpi)