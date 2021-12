Terra dei fuochi: controlli e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata effettuata nei comuni di Napoli e Caserta, un’ operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. In concorso con la Polizia locale di vari comuni, sono stati controllati numerosi esercizi commerciali tra cui un’attività di 4000 metri quadri a Crispano, in provincia di Napoli, la quale è stata posta sotto sequestro per reati ambientali, numerose sono state le sanzioni comminate, per un ammontare superiore ai 10 mila euro, relative ai soli reati ambientali mentre altre sanzioni per circa 1900 euro sono state irrogate per altre violazioni. (ren)