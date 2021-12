Torino: Fratoianni (Si) su Cpr migranti, situazione peggiore delle carceri, va chiuso al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino non esistono forme di isolamento per ragioni sanitarie. Ci sono stati almeno 60 episodi di autolesionismo in due mesi dopo la tragedia di Mussa Balde, molti trattenuti nel centro non sono vaccinati e vorrebbero esserlo ma nessuno se ne preoccupa, non è presente una struttura di assistenza sanitaria dell'Asl, una situazione peggiore delle carceri. Questi centri umilianti, inefficaci e degradanti devono essere chiusi al più presto. Lo ha affermato il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in una nota stampa, commentando le condizioni del Cpr di Torino, il Centro Permanenza e Rimpatrio migranti, che qualche giorno fa è stato visitato da alcuni rappresentati piemontesi del partito di sinistra che hanno sottolineato le condizioni "inaccettabili" del Centro. (segue) (Rpi)