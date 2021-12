Piemonte: il presidente del Consiglio Regionale, bilancio annuale in tempi di pandemia ma comunque positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato un bilancio sotto una situazione di pandemia mondiale ancora presenza, ma è comunque positivo. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia a margine della conferenza di fine anno, nell'aula di Palazzo Lascaris."Sono state sviluppate 33 leggi di cui 4 in forma legislativa. E non c'è stato solo il Consiglio, ma anche il Comitato dei diritti umani, che già nei primi mesi di lavoro ha svolto delle attività per far valere i diritti civili - ha continuato Allasia -. Siamo anche usciti dal Palazzo e siamo andati a in tutte le provincie, donando la nostra bandiera a 1.181 comuni. C'è stata anche la modifica della legge sul gioco d’azzardo, con bene 800 mila emendamenti", ha concluso. (Rpi)