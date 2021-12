Benevento: De Siano (FI), buoni risultati a elezioni provinciali grazie a partito e alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Indirizzo i miei sentiti apprezzamenti ai candidati della lista Centro Destra Unito per il risultato elettorale che, specie negli ultimi mesi, nessuno avrebbe immaginato. Ringrazio gli alleati per la ritrovata sintesi. Da ora continueremo a lavorare nel segno dell'unità per generare ulteriori vittorie. Mi sia consentito di rivolgere il mio grazie alla dirigenza sannita guidata dall'amico Francesco Maria Rubano il cui dinamismo ha contribuito in maniera determinante a questa affermazione tra le migliori che Forza Italia abbia registrato in questa tornata". Lo ha affermato il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano.(Ren)