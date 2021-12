Piemonte:stanziati 3,4 milioni per gli impianti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha approvato oggi le modifiche alle norme in materia di promozione e impiantistica sportiva. Il progetto prevede il finanziamento di 3,4 milioni di euro divisi tra il 2021 e 2022 per la messa a norma, l'efficientamento, l'ampliamento e il completamento degli impianti e per la nuova impiantistica sportiva nelle aree carenti o a vocazione turistica. I finanziamenti arriveranno attraverso un bando. "Questo investimento guarda al futuro dello sport piemontese perché punta a rinforzare la sua stessa ossatura: gli impianti sportivi - ha affermato l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -, (segue) (Rpi)