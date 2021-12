Covid: in Piemonte rispetto al 2020 60% in più di contagi, ma ricoveri ridotti di 6 volte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valore più basso anche per la percentuale di positività e sulla mortalità Nel primo caso il dato è passato dal 7,2 per cento del 2020 al 3,2 per cento attuale. Mentre i decessi sono passati da 354 a 20. "Nonostante la diffusione del virus sia perfino maggiore rispetto allo scorso anno, questi numeri dimostrano che il vaccino è l’unico strumento per fermare la forma grave del contagio, che porta in ospedale e in alcuni casi fino alla morte - hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Continua il massimo sforzo di tutto il sistema sanitario piemontese per somministrare velocemente le terze dosi e per vaccinare anche i più piccoli, che in questo momento rappresentano una delle fasce più esposte al rischio di contrarre il Covid e di trasmetterlo a coloro che hanno vicino", hanno concluso. (Rpi)