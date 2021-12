Piemonte: in Consiglio regionale approvate 33 leggi e oltre 1 milione di visitatori nel sito istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo di bilancio per il Consiglio regionale del Piemonte. Per oggi il presidente Stefano Allasia ha indetto la conferenza stampa di fine anno in cui, assieme all'Ufficio di presidenza, ha tracciato un quadro dell'anno appena passato in Consiglio. Tra i numeri presentati, spiccano le 33 leggi approvate e le oltre 1 milione di visite nel sito istituzionale. Inoltre, ci sono state 313 sedute in commissione e 54 in Consiglio. (Rpi)