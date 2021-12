Sardegna: crociere, a Cagliari nel 2022 previsti 121 arrivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarantasette approdi e 60 mila passeggeri. E' il bilancio delle crociere a Cagliari nel corso del 2021, un risultato non lontano dal periodo pre pandemia. I dati sono stati resi noti da Cagliari cruise port, la società del terminal crociere del capoluogo sardo. Per il 2022 sono previsti 121 scali di 27 compagnie differenti: il compito di inaugurare la stagione crocieristica del 2022 sarà della Amera della compagnia Phoenix Reisen. Da aprile a novembre sono in programma bel 33 approdi della Costa Firenze, della Costa Crociere, mentre per ben 11 volte farà tappa nel porto di Cagliari la Valiant Ldy dell'armatore Virgin Cruises. Nonostante i dati illustrino una ripresa, a preoccupare è la situazione normativa italiana riguardante il settore crocieristico: infatti, le leggi che nel 2020 hanno consentito all'Italia di essere una delle prime nazioni a riaprirsi al traffico di navi crociere, hanno portato nel 2021 a un severo contenimento dell'esperienza del crocierista, soprattutto rispetto alle altre destinazioni mediterranee, nonché alla difficoltà da parte delle Cruise Lines di inserire i porti italiani all'interno di itinerari internazionali. Fra le varie limitazioni, infatti, è presente per i passeggeri l'obbligo di escursioni a terra solo se organizzate e gestite dalla Compagnia, con la conseguente impossibilità di visitare liberamente la destinazione. I diversi porti di scalo, inoltre, secondo l'articolo 53 del dpcm. 02.03.2021, devono essere ubicati nei Paesi di cui agli elenchi A, B e C, costantemente aggiornati, pena l'impossibilità per le navi di fare scalo. (segue) (Rsc)