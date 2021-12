Natale: il modello Riccione per festività emozionali e innovative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli show della neve di viale Ceccarini - continua la nota - sono veri e propri spettacoli che creano un’occasione di appuntamento ed incontro per far vivere nuovamente allo spettatore delle esperienze ed emozioni condivise. Gli happening seguono una precisa regia che, in solo due minuti, accompagna i visitatori in un viaggio emozionale; dapprima introspettivo - allontanandoli dalla frenesia dello shopping - fino alla grande esplosione di luce e stupore. Ma non solo, gli spettacoli portano inoltre una "call to action" che invita gli spettatori a riscoprire la gioia di un sorriso, il conforto di un abbraccio, il messaggio di un bacio. "Le nostre produzioni dei festival natalizi sono un format unico, che viene declinato in comunicazione, ambientazioni, attrazioni e show. Quello di Riccione lo abbiamo concepito come un ‘modello’ esportabile’ in altre realtà, perché coniuga l’interesse delle amministrazioni comunali, di offrire a cittadini e turisti un’esperienza coinvolgente e di assoluto livello, con l’esigenza di ridurre i consumi e l’impatto ambientale, con una serie di azioni che uniscono tradizione e innovazione per il raggiungimento di alti standard qualitativi". Ad affermarlo è Alberto Di Rosa, general manager di Nextime Eventi. (segue) (Com)