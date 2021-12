Natale: a Bagnoli (Na), mercatini e spettacoli per vivere atmosfera delle feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle piazze più importanti d’Europa al cuore dei Campi Flegrei a Napoli, tutti devono poter vivere la magia del Natale. Al Parco San Laise (ex base Nato) di Bagnoli, dall’ 8 dicembre e fino al giorno della befana, via a mercatini, luci e spettacoli per vivere l’atmosfera delle feste. Lo ha reso noto un comunicato di Fondazione Campania Welfare. “Il nostro è un Natale di inclusione e condivisione - ha spiegato Patrizia Stasi (presidente di Campania Welfare) - non è un caso che la Fondazione Campania Welfare attivi animazione e spettacoli per bambini e famiglie, la comunità del Parco, la rete di tutte le realtà che lo popolano, si occupa di organizzare e gestire i mercatini, gli eventi e il food. Il principale obiettivo è far si che anche gli ultimi, soprattutto i piccoli con le loro famiglie, abbiano la possibilità di vivere il tempo dell’Avvento con il calore delle persone e un po’ di magia come quella del villaggio di Babbo Natale". "La pioggia che ha bagnato l’inaugurazione nel giorno dell’ Immacolata - ha proseguito la nota - ha finalmente lasciato spazio a qualche ora di sole e oltre 50.000 visitatori nei primi due week-end del mese hanno varcato gratuitamente i cancelli di Parco San Laise per vivere l’atmosfera di Natale al Parco: spettacoli di luci, di danza e magia hanno rapito gli occhi dei bambini". (ren)