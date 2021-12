Green pass: controlli e sanzioni delle Forze dell'ordine a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della settimana scorsa sono stati svolti, nell’area metropolitana di Napoli, controlli delle Forze dell’ordine, e della Polizia locale e Metropolitana e della Capitaneria di Porto per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Lo ha reso noto la Prefettura di Napoli. In totale sono state controllati 72.521 green pass e sono state sanzionate 118 persone. Altre 169 persone sono state sanzionate per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. Sono stati controllati 2029 esercizi commerciali di cui 83 sanzionati e per 4 è stata disposta la chiusura. Il personale delle aziende di Trasporto terrestre e marittimo, inoltre, ha effettuato 52.245 controlli green pass respingendo 500 persone. Sono stati controllati 279 esercizi commerciali di cui 8 sanzionati.(ren)