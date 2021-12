Napoli: pesca subacquea illegale, sanzioni e multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari di Torre Annunziata (Na), ed il Nucleo subacquei di Napoli, nell'ambito dei controlli e presidi delle acque oplontine, hanno individuato due persone sorprese a praticare illecitamente pesca subacquea nei pressi del porto commerciale. Per i sub sono scattate multe per oltre 4 mila euro. Sequestrati 2 fucili armati con aste in acciaio e altri arnesi da immersione. I sub dell'Arma hanno perlustrato il perimetro delle scogliere, rilevando 2 segnalatori abusivi e alcune reti piazzate da pescatori di frodo.(ren)