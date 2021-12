Spettacoli: a Napoli domani al via il "Concerto di Natale alla Cappella Sansevero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 20.30, si terrà il Concerto di Natale alla Cappella Sansevero a Napoli. Si esibirà per la prima volta, all'interno del monumento barocco che accoglie il celebre Cristo velato, il Maestro Salvatore Accardo, ospite d'eccezione, insieme alla violinista Laura Gorna, al contrabbassista Ermanno Calzolari e alla camerata dei Virtuosi di Sansevero. "Il concerto, organizzato dal Museo Cappella Sansevero in collaborazione con la Fondazione Franco Michele Napolitano, darà il via alla rassegna di musica da camera "I concerti dei Virtuosi di Sansevero" ideata dal giovane violinista Riccardo Zamuner". Lo ha reso noto un comunicato del Museo Cappella Sansevero. "Un evento speciale per salutare le festività natalizie, il cui incasso sarà interamente devoluto all'associazione Onlus – Aemas, Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli".(ren)