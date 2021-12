Torino: Lo Russo su incidente gru, sicurezza su lavoro tema prioritario per paese civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo tutti scossi da ciò che è accaduto in via Genova. Quello che è accaduto è un problema per un paese civile. La sicurezza sul lavoro deve essere un tema prioritario, sopratutto guardando ai fondi europei in arrivo. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della conferenza stampa sull'esito delle elezioni della Città Metropolitana, commentando il terribile incidente in via Genova che lo scorso sabato ha causato la morte di tre operai. "Non si può morire per lavorare, non si può morire così. Queste è una sfida che investe la politica, le imprese, i sindacati e non solo. Si tratta di una questione generale", ha concluso. (Rpi)