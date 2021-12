Torino: discarica abusiva da tonnellate di rifiuti speciali nel parco Meisino, due denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una discarica di rifiuti speciali in mezzo ad uno dei polmoni verdi della Città. L'hanno scoperta i Carabinieri Forestali nel parco del Meisino. Sul caso sono scattate due denunce per il reato di discarica abusiva. Tra i ritrovamenti ci sono stati cumuli di plastica, legno d’opera impiegato nell’edilizia, detriti da costruzione e demolizione, fresato di asfalto proveniente dal manto stradale, batterie esauste pneumatici fuori uso e svariati fusti metallici contenenti oli esausti ed emulsioni pericolose percolanti sul suolo, tutti materiali che sono stati posti sotto sequestro, in attesa della loro rimozione per la successiva bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi. (Rpi)