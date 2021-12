Torino: Confesecenti, ultimo weekend sprint acquisti festività, aspettative in crescita per pranzi e cene di Natale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci conforta – ha affermato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte – che i commercianti confermino, anche per questo weekend prenatalizio, i numeri del nostro sondaggio fra i consumatori, che attendeva di essere avvalorato da dati di fatto. Stiamo imparando a gestire l’emergenza e i consumatori quest’anno affrontano il periodo delle feste di fine anno con la consapevolezza delle difficoltà ma anche con la voglia di passare un Natale normale: merito dell’assenza di restrizioni, a sua volta dovuta all’introduzione del green pass, che garantisce sicurezza nello shopping. Ora è fondamentale non dissipare il tesoretto di fiducia accumulato per le feste, evitando nuove limitazioni e accelerando i richiami vaccinali", ha concluso. (Rpi)