© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il primo intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del parco della Floridiana al quartiere Vomero di Napoli. Ha riaperto alla cittadinanza un'area di circa 21.000 metri quadri compresa tra l'ingresso di via Cimarosa e la terrazza panoramica. Lo ha comunicato il Comune di Napoli in una nota. (ren)