Abruzzo: Marsilio su trasporti, Regione resta cerniera strategica tra nord-sud ed est-ovest (2)

- Marsilio ha poi ricordato l'esempio illuminante dei 62 milioni di euro di risorse messe a disposizione della Zes. "Si tratta di fondi destinati a progetti già delineati e finanziati - ha spiegato - come la realizzazione della piattaforma logistica di Fossacesia per circa 24 milioni e mezzo di euro, i 10 milioni di euro per il potenziamento dell'Interporto di Manoppello Scalo e le restanti risorse a beneficio dell'ultimo miglio per i lavori riguardanti i porti di Ortona e Vasto. La Zes abruzzese è l'ultima arrivata - ha sottolineato Marsilio - ma oggi è quella più attiva anche perché è l'unica ad avere un commissario operativo ed apprezzato a tutti i livelli. Mi auguro - ha concluso - che si proceda sulla stessa falsariga anche per la nomina del nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico poiché questa circostanza determinerebbe una velocizzazione dei progetti in cantiere e ci consentirebbe di recuperare il ritardo accumulato negli ultimi anni". Al convegno odierno, dove a fare gli onori di casa è stato il presidente di Sangritana, Alberto Amoroso, era presente anche l'assessore al Territorio, Nicola Campitelli, oltre al consigliere regionale Mauro Febbo. (Gru)