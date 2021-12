Piemonte: Cirio su investimento montano Club Med, testimonianza nuova vocazione Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è la testimonianza della nuova vocazione che può e deve avere il Piemonte: il turismo. Non significa abbandonare le altre vocazioni storicamente legate alla nostra terra, come l’automotive e il manifatturiero, che continuano a essere portanti e strategiche. Significa investire di più sul turismo e in particolare sul turismo montano, che non è solo l’inverno. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando l'investimento di Club Med nelle montagne piemontesi. Si tratta di 120 milioni di euro di risorse private, a cui verranno affiancati 42 milioni di fondi pubblici con 500 nuovi posti di lavoro. "Le potenzialità e le tecnologie, penso anche solo all’e-bike, per vivere la natura in ogni stagione dell’anno sono enormi - ha continuato Cirio -. (segue) (Rpi)