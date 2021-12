© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi in Piemonte l'80 per cento dei pazienti nelle terapie intensive sono non vaccinati. Lo ha annunciato in una nota stampa la Regione. Dei 53 ricoveri attuali 41 riguardano pazienti non vaccinati (23 uomini e 18 donne), altri 12 sono invece pazienti vaccinati (7 uomini e 5 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. (Rpi)