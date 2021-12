Torino: tragedia in via Genova, crolla una gru morti tre operai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terribile tragedia questa mattina intorno alle 10 in via Genova a Torino. Una gru impegnata in un cantiere di un palazzo di sette piani è crollata causando la morte di tre operai e il ferimento di altri cantieristi. Attualmente sono in corso le indagini per appurare le motivazioni del crollo. Non si esclude nessuna ipotesi e tra le più quotate, si apprende dai Vigili del Fuoco impegnati sul posto, c'è il cedimento strutturale alla base delle gru o dei cedimenti lungo la struttura. (Rpi)