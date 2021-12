Torino: Sicurezza e Lavoro su tragedia gru, troppa fretta per bonus fiscali e pochi controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano così i rischi per lavoratori e lavoratrici e anche, come in questo caso, per chi vive vicino a un cantiere.Oltre ai controlli fiscali, servono più ispezioni nei cantieri, specialmente in quelli negli affollati centri urbani, prestando particolare attenzione al lavoro nero, alla formazione e alla correttezza dei contratti applicati: tragedie come quella di via Genova potevano e dovevano essere evitate. Il rilancio dell’edilizia e dell’economia post Covid non può avvenire sulla pelle di chi lavora", ha concluso Quirico. (Rpi)