Torino: presidente Consiglio regionale su tragedia gru, necessario intensificare controlli su luoghi lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto conferma che è necessario intensificare i controlli sui luoghi di lavoro. Serve una netta presa di coscienza in materia di prevenzione e sicurezza, perché non si può continuare a morire di lavoro. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia commentando la tragedia del crollo della gru avvenuto in via Genova stamattina, che ha causato la morte di tre operai. "Esprimo a nome del Consiglio regionale del Piemonte, il cordoglio per le vittime dell’ennesima strage sul lavoro avvenuta questa mattina in via Genova a Torino che ci lascia tutti senza parole. Il mio pensiero va alle famiglie delle persone che hanno perso la vita, comprendendo che nulla può alleviare un dolore così grande, ma in questo momento è importante stringerci attorno a loro", ha concluso. (Rpi)