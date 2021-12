Torino: tragedia gru, martedì 21 presidio dei sindacati, “fermare strage morti su lavoro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil,Cisl e Uil di Torino, a seguito del tragico infortunio mortale che si è verificato oggi in via Genova a causa del crollo di una gru, hanno indetto un presidio di fronte alla Prefettura di Torino, in piazza Castello, per martedì 21 dicembre, alle ore 15.00. Lo annunciano in una nota stampa le sigle sindacali. “Bisogna fermare la strage dei morti sul lavoro. Devono essere applicate subito le norme di legge esistenti e avviato il tavolo specifico con la prefettura - hanno affermato le segreterie di Cgil, Cisl e Uil Torino -. Invitiamo lavoratori, lavoratrici, istituzioni, associazioni, cittadine e cittadini a partecipare”, hanno concluso. (Rpi)