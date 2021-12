Abruzzo: sarà istituita a inizio nuovo anno Consulta regionale per salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà istituita all'inizio del nuovo anno la Consulta regionale per la salute mentale. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, che questa mattina ha riunito i direttori dei dipartimenti di Salute mentale delle Asl abruzzesi per confrontarsi sull'attivazione del nuovo organismo consultivo, che affiancherà il Tavolo tecnico della Salute Mentale. "Della Consulta - ha spiegato l'assessore - faranno parte le associazioni più rappresentative del settore, che forniranno al dipartimento regionale e alle Asl un supporto nella predisposizione degli atti programmatori che riguardano la salute mentale, ambito al quale stiamo riservando grande attenzione fin dal mio insediamento. Sono convinta che l'ascolto delle istanze delle associazioni rappresenti un valido contributo per migliorare il lavoro che stiamo portando avanti, rendendolo sempre più adeguato alle esigenze e aspettative di utenti e operatori". (Gru)