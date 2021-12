Sardegna: Coldiretti, agricoltura affogata da pioggia e burocrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima è quella che stiamo vivendo: le bombe d'acqua, le incessanti piogge e anche grandinate che stanno facendo piangere soprattutto il Sud Sardegna. Precipitazioni che tra l'altro seguono una lunga siccità che avevano impedito agli agricoltori di poter preparare per tempo i terreni per la semina. Dopo l'inizio delle piogge il tempo si è ulteriormente allungato perché adesso i terreni sono allagati i inaccessibili per i trattori. Doppia beffa per chi era riuscito ad arare e ora non può seminare. Un film purtroppo già visto, identico, lo scorso anno. Dall'altra le colture in campo stanno marcendo per eccesso idrico e sono sotto attacco delle malattie fungine. In primis i carciofi, fiore all'occhiello dell'agricoltura sarda che ci vede tra le prime tre regioni in Italia per produzione. Le perdite, negli oltre 5 mila ettari coltivati nel sud Sardegna, sono ingenti, con punte dell'80 per cento. Un salasso se si pensa ai costi di produzione con gli aumenti spropositati di quest'anno. Dall'altra tutti gli altri ortaggi (verdure a foglia, finocchi eccetera) stanno marcendo. Inoltre si stanno saltando dei cicli produttivi programmati per l'impossibilità della semina e dei trapianti. La Coldiretti, già dalle bombe d'acqua di metà novembre, visto il forte impatto sull'agricoltura, aveva chiesto lo stato di calamità naturale. Ma è qui che comincia un nuovo incubo che sa di beffa, perché si entra all'interno di un circolo vizioso in cui siamo arrivati al paradosso che i burocrati sono assorbiti dalla burocrazia. (segue) (Rsc)