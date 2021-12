Sardegna: Coldiretti, agricoltura affogata da pioggia e burocrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione agricola attribuisce il "premio burocrazia-paradosso" alla siccità del 2017. "Non solo quattro anni di attese - si legge in una nota - ma adesso anche l'onta di dovere vedere cestinata la pratica perché sono scaduti i tempi. Perché come recita il Regolamento U.E. 702/2004 (comma 4 dell'articolo 25): "I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale". Uno scandalo, anzi uno degli scandali della burocrazia. Questa è purtroppo solo la fotografia più nitida e clamorosa del livello malvagio raggiunto dalla burocrazia che soffoca e uccide le imprese". "Le Organizzazioni e dunque le aziende agricole sono all'oscuro di tutto - afferma il direttore di Coldiretti Cagliari, Luca Saba -. È dal 30 aprile, da quando si è fermata la task force, che non abbiamo aggiornamenti in merito. Eppure abbiamo più volte richiesto lo stato di attuazione degli aiuti, i dati in ordine alle domande presentate, istruite e pagate nei tempi previsti e di quelle non istruite ma non pagate nei termini". Dall'ultimo report della unità di progetto task force istituita dalla Regione (30 aprile 2021) risulta che il 4 per cento delle domande risultavano in istruttoria, mentre il 26 per cento avevano concluso l'istruttoria con esito positivo ed erano in liquidazione. Mentre il 32%, circa 7mila domande, sono state giudicate inammissibili, ma recuperate e liquidabili con il de minimis, grazie ad una proposta di Coldiretti Sardegna. (segue) (Rsc)