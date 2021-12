Sardegna: Coldiretti, agricoltura affogata da pioggia e burocrazia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dopo sette mesi dalla delibera del 30 novembre che le domande non pagate per burocrazia sono 500. Sono davvero 500? - si chiede il presidente, Demurtas -. Nella delibera si propone anche di liquidarle in deminims, senza tra l'altro consultarci e penalizzando ulteriormente le aziende che hanno già subito perdite di oltre il 30 per cento del fatturato da quattro anni. Una procedura che avevamo preventivamente già scartato, anche perché alcune aziende potrebbero comunque non essere coperte con il de minimis in quanto hanno subito danni superiori a 25mila euro". "È acclarato che siamo guidati da una cieca burocrazia che sta strozzando le imprese - afferma il direttore, Saba -. In Regione abbiamo presentato tre proposte che dimostrano come le pratiche possano essere liquidate a tempo zero e come si possano mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Ciò che chiediamo è una svolta e abbiamo dimostrato anche con esempi concreti che è possibile e come si potrebbe attuare". "Non possiamo andare oltre, le aziende sono da una parte in sofferenza e dall'altra si sentono prese in giro - dice ancora Demurtas -. Abbiamo percorso tutte le strade possibili, se non arriveranno segnali concreti per il cambiamento non ci resta che la piazza". (Rsc)