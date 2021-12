Torino: militante Askatasuna accusò poliziotto di aggressione, condannata per oltraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo grado del processo che riguarda Maya Bosser Peverelli, l'attivista di Askatasuna che accusò un poliziotto di averla aggredita durante un controllo avvenuto nel 2017, finisce con la condanna per quest'ultima e l'assoluzione per l'uomo in divisa. Il tribunale di Torino ha deciso di infliggere quattro mesi di reclusione alla ragazza - che dovrà anche pagare le spese processuali, legali e mille euro di rimborso all'agente - per oltraggio a pubblico ufficiale e allo stesso tempo di assolvere il poliziotto. Una sentenza che ha scatenato le proteste dei militanti di Askatasuna che si sono ritrovati fuori dal Palazzo di Giustizia di Torino con degli striscioni, tentando di forzare il cordone delle forze dell'ordine schierato all'ingresso. (Rpi)